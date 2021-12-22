Коронавірус набрид. Ні – дуже сильно набрид усьому світу включно з Тернополем. Настільки набрид, що навіть коротеньке повідомлення в соцмережах про деяке зниження рівня захворюваності, числа померлих чи госпіталізованих одразу ж викликає зростання (у геометричній прогресії) рівня нехлюйства, недбальства, безвідповідальності – називайте, як хочете, наших обивателів у питанні дотримання рутинних профілактичних заходів: маскового режиму, соціальної дистанції, гігієни.

Може, це суто випадково, але відколи дуже гостра проблема COVID-19 була оголошена просто гострою, у магазині поблизу санітайзер з сильним запахом став нагадувати отим запахом звичайну воду, а поліетиленові рукавички кудись зникли.

Маршрутки, які ще недавно брали лише обмежену кількість пасажирів, нині подеколи нагадують… добре знайому зі студентських часів бляшанку з кильками в томатному соусі.

Напис на дверях аптеки про те, що заходити всередину треба по одному, сприймається уже майже як невдалий жарт. А для чого на підлозі в ній намальовані якісь червоні лінії – взагалі незрозуміло.

У супермаркетах говорити про дистанцію ніяк не доводиться – покупці часто просто висять один на одному біля стелажів і каси – з масками, що висять на підборідді…

А попереду – святкова пора з її такими любими нашому люду корпоративами, масовими гульбищами та іншими такими бажаними для підступного і багатоликого мікроорганізму евентами (ще один англіцизм, що вже нахабно вліз у нашу мову). Він жодним чином не здав своїх позицій – дозволяє собі лише коротенькі (зовсім коротенькі) передишки перед новим походом – в супроводі отої зловісної алегоричної фігури з косою в руках і зловісному капюшоні. Ми ж ведемо себе… майже точнісінько так, як доводилося читати в якійсь науково-публіцистичній розповіді про природу алкоголізму: “Алкоголік схожий на людину, яка регулярно кладе руку на гарячу плитку, незважаючи на дедалі тяжчі опіки. Людина зі здоровим глуздом так себе не поводить, у алкоголіка же здорового глузду просто немає”.

Його немає лише у алкоголіків?