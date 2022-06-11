Більше тисячі колекційних та авторських ляльок зібрала кременчанка Лідія Лапка. До збірки входять «Ляльки народів світу», «Дами епох», «Ляльки в національних костюмах», ляльки-мотанки та інші. Серед них є й ляльки виготовлені самою умілицею.

Частину колекції Лідія Лапка презентувала 9 червня у Тернополі. Серед представлених виробів є її авторські ляльки-мотанки, які майстриня об’єднала під назвою «Народжені з болю та любові».

– На виставці представлено 35 моїх авторських ляльок, – розповіла Лідія Лапка. – Це Сучасна інтерпретація ляльки-мотанки. У 2014 році я брала участь у конкурсі, який проходив у Музеї національної іграшки при тернопільській міській бібліотеці для дітей №5. Для нього виготовила чотири ляльки: «Зима», «Весна», «Літо», «Осінь» і отримала диплом за сучасну інтерпретацію ляльки-мотанки. Відтоді почала створювати свої власні ляльки. Зараз у мене понад тисячу різних ляльок, тут представлені 350.

Ще починаючи з Майдану я хвилювалася за долю країни, за свого сина, який воював, за всі захисників України. І коли ввечері не було сну, виникали ідеї створення тієї чи іншої ляльки. Так з’явилася «Душа Майдану». Зараз ми також переживаємо важкі часи, і щоб якось втамувати свій біль, зробила «Скорботну матір», «Бучанку», «Нескорену Україну», «Українську амазонку» а також, «Віру», «Надію» і «Любов». Кожна з них має свій вигляд, образ, душу, свої аксесуари, зачіску, одяг. Щось вдалося, щось ні, але я бачила саме такими ці ляльки. Цього року у лютому і березні у мене жили переселенці з Києва, то стала робити ляльку «Біженка». Беретик для неї вив’язала дівчинка-дев’ятикласниця, а її мама зв’язала кошенятко, адже вони приїхали з домашніми улюбленцями та дітьми.

Інтерес до ляльки у Лідії Лапки виник у 2010 році після відвідин Музею Олександра Неприцького-Грановського у селі Великі Бережці Кременецького району. Там вона побачила ляльки різних народів світу, які передала сім’я поета та ученого з Америки. Після цього захотіла й собі мати таку колекцію. Для цього просила знайомих привозити ляльки з-за кордону. В українських магазинах купувала вироби із серій «Дами епохи» та «Ляльки у народних костюмах».

Лідія Лапка 36 років пропрацювала методистом із дошкільної освіти Кременецького районного методичного кабінету. Там проводили різноманітні заходи спрямовані на розвиток талантів і креативності педагогів. Були й конкурси з виготовлення ляльки-мотанки. Так почала сама їх виготовляти і поповнювати колекцію своїми ж власними виробами.

– Для своїх ляльок не все виготовляю самостійно, – каже умілиця. – Є спеціальні тканини, також колеги знають, що я цим захоплююсь і діляться старими вишитими речами, які не підлягають реставрації, а я використовую їх для створення лялькового костюма. Часом планую одну ляльку виготовити, але коли є тканина і набір всього необхідно, то роблю ще й іншу. Наприклад, в однієї ляльки сорочка і фартух виготовлені зі старого рушника вишитого гладдю, в іншої – рукави з дитячої вишитої сорочки.

У колекції Лідії Лапки є ляльки з Марокко, Мальти, Польщі, Греції, Італії, Угорщини, Франції, Болгарії, Японії, Іспанії. Є вироби кременецьких майстринь Олени Локатир, Лілії Фурсик, Людмили Блищак. Окремий розділ складають ляльки, подаровані дітьми учасникам АТО. Син жінки воював у Волновасі, Маріуполі, Водяному, і діти тих населених пунктів дарували їм різні ляльки. А хлопці, які воювали разом з ним передали всі вироби для колекції Лідії Лапки. Усі зазначені ляльки можна оглянути на виставці «Народжені з болю та любові». Діятиме вона у бібліотеці-філії №5 для дітей, що на вулиці Стуса, 4 до 30 вересня.

Фото із блогу бібліотеки







