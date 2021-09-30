Дефекти зубів не є рідкістю, при цьому люди мріють про голлівудську усмішку. Не завжди є можливість її отримати, при цьому наявні недоліки не так просто виправити, особливо з мінімальним бюджетом. Але найчастіше лікарі знаходять рішення і назва цього рішення – вініри. З їх допомогою вдасться змінити колір зубів і забезпечити ідеальну рівність. Причому сама процедура безболісна і ефективна.

Доцільність встановлення вінірів

Попередньо потрібно з’ясувати, що таке вініри. Це невеликі заздалегідь підготовлені пластинки, які встановлюються на передню частину зубів для додання їм бажаної форми і кольору. Ще їх називають «пелюстками» через невелику товщину всього 0,5 мм. Людина не буде відчувати проблеми або дискомфорт після їх установки.

Вініри встановлюються для усунення декількох проблем:

зміна кольору зубів після враження карієсом;

наявність пломб, відколів або пошкоджень передніх зубів;

занадто широкі зазори між зубами;

стертість емалі;

наслідки тривалого носіння брекетів.

Це корисний інструмент, але не ліки від усіх хвороб. Встановлювати вініри можна тільки при ретельній попередній діагностиці. Наприклад, при неправильному прикусі, відсутності жувальних зубів або наявності великих пломб установка накладок протипоказана.

Особливості та порядок установки вінірів

Попередньо потрібно вилікувати всі зуби, а лікар повинен провести ретельну перевірку ротової порожнини. Додатково видаляються верхній шар емалі і зубний камінь. Установка займе кілька етапів:

Підготовка. Застосовується спеціальна шкала, щоб підібрати оптимальний колір вінірів; Препарування. Емаль зубів обточується на товщину від 0,5 до 1,5 мм в залежності від ситуації. Процедура безболісна і необхідна, щоб після установки накладок не виникало дискомфорту; Сканування. Зліпочний матеріал не потрібно використовувати, тому що процедура сканування вже і зараз дозволить отримати дані і відправити їх в лабораторію; Виготовлення. Зубні техніки аналізують отримані дані і, використовуючи спеціальний мікроскоп, створюють необхідний вінір. Саме правильне виробництво накладки є гарантом того, що вона буде мати ідеальну щільність прилягання; Фіксація. Як тільки вініри готові, пацієнт відправляється в клініку для їх установки з використанням композитного клею. Надалі йде полірування і шліфування. Обробка одного зуба займе до 60 хвилин.

Від стоматологів клініки «Люми-Дент» дається гарантія тривалого носіння, але за умови дотримання їх рекомендацій і порад.

Переваги голлівудської посмішки

Досягти естетичної краси за допомогою спеціальних накладок можна вже і зараз. Гарантується повний комфорт і моментальне звикання після установки. Препарування та інші процедури можуть проводитися як під місцевим, так і загальним наркозом за бажанням пацієнта. У більшості випадків використовується стоматологічний мікроскоп. З його допомогою можна багаторазово наближати зображення, щоб з високою точністю оцінити поточний стан зубів. Після установки вінірів пацієнт тут же побачить результат.