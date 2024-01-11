10 січня на 67-му році життя відійшов у вічність підполковник організації “Тризуб” ім. С.Бандери Іван Сута.

Про це повідомили на сторінці організації.

“Співзасновник Всеукраїнської організації “Тризуб” ім. С. Бандери, один з її чільних діячів 1990-х-2000-х років, Іван Сута – людина орденського типу мислення і чину, був відданим сином епохи новітнього українського національного і державного відродження. З 2021 року був членом Ради старшин організації, а також – автором організаційної символіки Тризуба.

Він жив Україною і невтомно боровся за ідеали української нації.

Висловлюємо щирі співчуття родині побратима. Сумуємо разом з Вами!”, – ідеться у зверненні “Тризубу”.

“Іван Сута своє життя присвятив боротьбі за державність української нації.

Він був одним із провідних діячів національного відродження на Тернопільщині і в Україні в цілому — підполковник Всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери, член ОУН та Української Гельсинської спілки, автор кількох праць про діяльність українських націоналістів, активний учасник трьох українських революцій, доброволець російсько-української війни”, – зазначають в Українській Добровольчій Армії, де Іван Сута був референтом виховного відділу.

Чин поховання розпочнеться о 12-й годині у пʼятницю, 12 січня, в “Домі скорботи” у Тернополі. Поховають Івана Суту на кладовищі його рідного села Великі Гаї.