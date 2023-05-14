Алею дубів висадили матері загиблих українських військовослужбовців у Марійському духовному центрі «Зарваниця» на Тернопільщині. Алею назвали «Він вітром тобі шепотітиме «мамо», це фраза із вірша поетеси Галини Британ.

Алею дубів присвятили героям, які, захищаючи нашу землю віддали найдорожче – життя.

«Найважче для матері втрачати дитину. Неймовірно важко усвідомлювати, що ми тут вже не побачимося. Ми вкладали в них душу, себе. А вони віддали своє життя за нашу Україну, за незалежність, волю. Це дуже велика ціна. Ціна життя… Це не порівняти ні з чим. Ці дерева нехай ростуть міцними та уособлюють наших синів, які до останнього боролися за нашу свободу та незалежність», – каже жителька Чортківського району Галина Бурик.

Акція з висадження дерев відбулася під час прощі матерів українських воїнів у Зарваниці. Прощу організували з нагоди Дня матері.