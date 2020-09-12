Тернопільський травмпункт знову повернувся на своє місце – в першу лікарню на Шпитальній.

Нагадаємо, через значне зростання кількості хворих на ковід, міська лікарня швидкої допомоги у серпні “перекваліфікувалася” у госпіталь – тут розгорнули 135 ліжок для пацієнтів. На майже місяць за профільною допомогою містяни зверталися в інші лікувальні заклади міста, пише Погляд.

Відділення з надання допомоги по хірургії та травматології з 18 серпня були переведені: хірургічне відділення – у міську лікарню №2 (вул. Романа Купчинського,14), травматологія – на базі Університетської лікарні (вул. Клінічна, 1). Однак нещодавно Тернопільський міський травмпункт повернувся в першу лікарню.