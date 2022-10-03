“Він ніколи не ховався від труднощів”: Тернопільщина втратила на війні ще одного Героя

В боях за Україну загинув наш земляк, солдат Тимошенко Дмитро Петрович 1985 року народження.

Він захищав нашу Батьківщину на посаді навідника першого аеромобільного батальйону військової частини А2120.

Загинув Герой 25 вересня біля населеного пункту Новоселівка Донецької області, звільняючи нашу землю від московських окупантів. Про важку втрату повідомили на сторінці Кременець Інформ.

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“Стільки всього повинно було бути попереду, стільком мріям та планам не дано нині здійснитися.

Він ніколи не ховався від труднощів, для нього обов’язок був понад усе.

Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Героя пережити цю втрату…

Вічна слава Герою…”