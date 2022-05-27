Сумна звістка знов прийшла на Тернопільщину. 26 травня загинув мешканець Бережан Петро Осадца.

Про це повідомили у Бережанській міській раді.

“Травма, несумісна з життям, забрала назавжди батька у своїх дітей, чоловіка у дружини, сина у своїх батьків. Засмучені втратою не лише рідні і близькі, його загибель – смуток і журба для друзів і побратимів.

Починаючи з 2016 року Петро проходив військову службу за контрактом. Він не залишився осторонь, коли розпочалась повномасштабна війна, це був його обов’язок перед батьківщиною, це було його рішення. Він хотів, щоб діти жили в мирній країні, щоб їх життю більше ніколи нічого не загрожувало. Так і буде…”, – ідеться у повідомленні міської ради.

“23.02.2022 – Він ще ділився зі студентами своїм 8-річним бойовим досвідом. Так, ще у 2014, відразу після Майдану (де Він був дуже активним, особливо останніми кривавими днями) – Він вирушив на війну з мocкалями. За 8 років Він змінив кілька бойових бригад, щоб завжди бути на передовій. Він часто обманював смерть….

Та на 9-й рік війни Його наздогнав осколок. Смертельний….

Ми повинні продовжити справу Твою, Петре – нищити ворога на нашій землі до останнього!!

А Ти, Брате, живи в наших серцях, допоки вони ще б’ються…”, – написав у Фейсбуці боєць ЗСУ, журналіст із Бережан Володимир Якимів.