Помер довголітній член Спілки Української Молоді, провідний діяч української діаспори родом з Тернополя, перший заступник Президента Світового конгресу українців, голова комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, Голова Проводу ОУН(б) Стефан Романів.

Як повідомляє Суспільне, Стефан Романів народився 12 листопада 1955 року в Австралії. Його батько був родом із Тернополя (прибув до Австралії у 1949 році), мати — німкеня (Штуттгарт, Німеччина).

У різні часи був головою СУМівського осередку в Мельбурні, очільником Крайової Управи СУМ в Австралії, першим заступником голови Світової Управи СУМ, здобув 4 ступінь Виховника, особливе відзначення “Дружинник-Витязь” і статус Почесного члена СУМ в Австралії.

“Провідну діяльність в нашій Спілці, а також в Союзі Українських Організацій Австралії, в Організації Українських Націоналістів (бандерівців), у Світовому Конґресі Українців друг Степан розглядав не як працю, а, радше, як служіння, що не знає вихідних або часу для перепочинку. Був активним на тих напрямках, які потребували його особливої уваги: Українська братська школа, шкільна рада, парафія, українська громада у Вікторії, організація “Community Languages Australia”, комісія з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, Антиімперський Блок Народів”, — йдеться у повідомленні.

Особисто знав Стефана Романіва заступник голови Світової управи СУМу Святослав Липовецький.

“Він був найсильнішою фігурою, яку я бачив у громадському житті. Завдяки йому десятки країн визнали Голодомор в Україні. За характером був легкий у спілкуванні, жорсткий у прийнятті рішень. Часто важливі питання міг вирішувати під час ранкової пробіжки. Останній раз я його бачив у квітні цього року в Бухаресті. Свого часу приїжджав до нього в Австралію, зустрічалися також в Америці, Австрії, Німеччині”.

Була знайома з Стефаном Романівим членкиня СУМу з Тернополя Леся Голик.

“Ми зустрічалися за кордоном на міжнародних заходах та в Тернополі. У 2020 році Стефан Романів брав участь в акції “Доба”, яку щороку організовує наша спілка до річниці бою під Крутами. Тоді він провів для СУМівців гутірку. Був відкритий до комунікації, серйозний, наполегливий. Людина дії”.

“Нехай завзяття, віра, сумління не полишають нас на “шляху, з якого немає сходу”. Будьмо творчими, будьмо єдиними, ідімо вперед і вгору!”, — закликав СУМівців друг Стефан. Віримо, що розпочату ним справу підхоплять його учні та послідовники, а в їх числі — члени Спілки Української Молоді, яка впродовж всього життя Стефана Романіва була його другою сім’єю та великою родиною”, — написали на сторінці СУМу.