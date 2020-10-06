Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області висловлює глибокі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Козія Ярослава Васильовича.

Пішла з життя людина, чий внесок у розвиток Борщівського району та Борщівського агротехнічного коледжу, директором якого був Ярослав Васильович, важко переоцінити. Він був локомотивом, який незважаючи на економічну ситуацію, ставив завдання і разом з колективом Борщівського агротехнічного коледжу досягав позитивних результатів.

Сьогодні ми з сумом згадуємо Ярослава Васильовича як людину з великим, жертовним, сповненим любов’ю до людей серцем. Нехай добрий, світлий спомин про Ярослава Васильовича назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи.

Хай душа Його знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають! Вічна Йому пам’ять!