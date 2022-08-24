До 31 річниці Незалежності України «Укрпошта» ввела в обіг поштовий блок «Вільні. Незламні. Непереможні».

До блоку увійшла марка з українським воїном та шість ілюстрацій, які показують шість місяців війни. Його спецпогашення спеціальним поштовим штепмелем відбулося у Тернополі під час проведення урочистостей в Старому парку.

Колекційний блок виконано у графічному стилі. У центрі розміщена марка з образом українського захисника. Поштова марка оформлена у кольорах національного прапору України. Її обрамлюють шість ілюстрацій, виконаних у полігональному стилі, який використовується на поштовій продукції «Укрпошти» вперше. Це додає блоку сучасного вигляду. Ілюстрації чорно-білі з кольоровими акцентами. Кожна з них – це трагічні історії укранців, які відбулися в різний період воєнного часу в різних регоінах України і всі вони об’єднанні соловом «Війна».

Дизайн поштового блоку розробив молодий художник з Краматорська Антон Хрупін. Його співробітництво з «Укрпоштою» розпочалося після того, як Антон відправив на конкурс ескізів одну зі своїх робіт. Після цього хлопець отрмав пропозицію розробити ескізи поштової продукції воєнного часу.

Тираж поштового боку – один мільйон примірників. Вартість блоку – 60 гривень. До нього також випущено конверти «Перший день» і немарковані художні конверти. У Тернополі придбати нову поштову продукцію можна вже 24 серпня. У тих містах, де в цей день відділення поштового зв’язку не працюють, блок і конверт можна буде придбати 26-27 серпня. Також їх можна купити онлайн в офіційних онлайн-магазинах «Укрпошти» та маркетплейсах.