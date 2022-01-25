Народний артист України Віктор Павлік та його молода дружина, концертна директорка та блогерка Катерина Репяхова зробили дорогу покупку.

Пара придбала елітний автомобіль марки Toyota, вартість якого стартує від 25 тисяч доларів (700 тисяч гривень), пише Оглядач.

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Радісною новиною Катерина поділилася з шанувальниками на особистій сторінці в Instagram. Показувати комфортабельну машину блогерка поки не стала – похвалилася тільки документами.

“Нехай здійснюються мрії кожного з нас. Особливо у тих, хто старанно до них йде”, – написала Репяхова під фото.

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Як можна зрозуміти з опису автоменеджера, співак із дружиною зупинилися на моделі Toyota RAV4.

“Автомобіль 2022 року випуску в кольорі білий перламутр. Максимальна комплектація преміум. Машина йде з активною системою безпеки: круговий огляд, мертва зона та необхідні датчики”, – пояснив менеджер у салоні.

Призначення такої системи – запобігання аварійним ситуаціям на дорозі. Автомобіль без участі водія може оцінити ймовірну небезпеку та за необхідності усунути її.

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