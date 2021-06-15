Молода дружина зірки Катерина Реп’яхова народила сина. Відомий український співак Віктор Павлік вчетверте став батьком.

Молода дружина зірки та його концертна директорка Катерина Реп’яхова народила сина, повідомляє ТСН. Хлопчика, як і планувалося, назвали Михайлом. Радісною звісткою новоспечений татусь поділився на своїй сторінці в Instagram.

“Сьогодні, 15 червня, 2021 р. В 2:40, Михасик Павлік. 53 см, 3400. Слава Господу Богу!” – повідомив батько.

Зауважимо, для 55-річного Павліка новонароджений малюк став четвертою дитиною, а для Каті – первістком. Так, перша дружина виконавця Ліда народила йому сина Олександра. Потім у співака були стосунки зі Світланою з Узбекистану, які тривали вісім років і у яких народилася донька Христина. Згодом Павлік не встояв перед красою танцівниці Лариси, з якою він одружувався двічі. У них народився син Павло.

2016-го року Павлік розлучився з Ларисою та почав зустрічатися з Катериною Реп’яховою. Доленосне знайомство зі співаком відбулося у готелі у Миколаєві, де артист та його фанатка зупинилися після концерту. Номери майбутнього подружжя опинилися поряд. У грудні 2019-го Павлік освідчився молодій коханій, а у травні 2020 року закохані розписалися. Концертна директорка стала четвертою дружиною зірки.

За декілька місяців помер молодший син Віктора Павло. Хлопець декілька років боровся із раком. Через це пара скасувала гучне весілля.