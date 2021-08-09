Співак родом із Тернопільщини Віктор Павлік та його четверта дружина Катерина Репяхова цими вихідними похрестили сина.

Про цю подію Катерина повідомила на своїй сторінці у мережі Instagram, пише 0352.ua.

Пара була одягнена у вишиванках, а саме таїнство провели у церкві поблизу пологового будинку, де Катерина народжувала сина.

У важливий день Катя та Віктор вбралися у вишиті сорочки. Фото та відео молода матуся показала у сторіз свого Instagram. Подружжя обрало одну пару хрещених батьків. Відомо, що хлопчика назвали Михайлом.

Зауважимо, що раніше Катерина Репяхова повідомляла, що похрестити сина – рішення самеВіктора. Вона також зазначила, що якби вирішувала сама, то не робила б цього, а дала б право вибору малюку у майбутньому.



