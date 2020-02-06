На цьому наголосив голова обласної ради, виступаючи на форумі у Жешуві в рамках панельної дискусії: «Незавершена реформа. Дебати про українські місцеві органи самоврядування» 5 лютого.

Як повідомлялось раніше, у Жешуві триває традиційний щорічний економічний форум Європа-Україна, головною темою якого є питання продовження реформ та модернізації України в ситуації зміни влади в Києві у результаті президентських та парламентських виборів. Дебати Форуму Європа-Україна 2020 зосереджуються на ключових питаннях модернізації та розвитку економічного потенціалу України, можливостей регіонів та співпраці з партнерами з Польщі та інших європейських країн, також розглядаються умови побудови сучасного територіального самоврядування та громадянського суспільства, обговорюються питання безпеки України у системі європейських та глобальних відносин. Виступаючи під час панельної дискусії «Незавершена реформа. Дебати про українські місцеві органи самоврядування», очільник Тернопільської області наголосив на необхідності продовження та успішного завершення реформи децентралізації:

– У 2014 році розпочалась одна з наймасштабніших реформ в державі – реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади шляхом передачі на місця реальних повноважень та обов’язків, а також відповідного матеріального ресурсу.

Ми кілька років працювали над її реалізацією, і нам вдалось досягти значних результатів завдяки тому, що в області була проведена належна роз’яснювальна робота щодо засад реформи. Запорукою успіху стало те, що до населення вдалося донести ідеологію реформи.

Процес об’єднання проходив у складних умовах. Необхідно висловити щирі слова вдячності за допомогу нашим європейським та американським колегам, які підтримували реалізацію реформи в Україні в цілому та на Тернопільщині зокрема.

У переважній більшості новоутворені громади показали хорошу динаміку економічного зростання, грамотне управління ресурсами територій, позитивний темп приросту доходів до місцевих бюджетів. Держава забезпечила підтримку розвитку громад у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Під час консультацій, які розпочалися наприкінці минулого року і продовжуються сьогодні, ми хочемо щоб при затвердженні кінцевого варіанту перспективного плану обласна державна адміністрація та уряд врахували усі проблемні питання, які були б обговорені за участі органів місцевого самоврядування і щоб на його основі провести місцеві вибори. Тернопільська обласна рада висловила свою чітку позицію із зазначеного питання.

Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади (децентралізація влади) є однією з найбільш успішних в історії України, однак, для її результативного завершення необхідні відповідні законодавчі механізми. Нині маємо констатувати: якщо не зміняться деякі правила у міжбюджетних взаємовідносинах, то у нових ми ризикуємо отримати багато застарілих проблем не тільки фінансового, але й політичного характеру, – зазначив Віктор Овчарук.