Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш звинувачує Тернопільську обласну раду у нездійсненні перерозподілу освітніх субвенцій у розмірі майже 37 млн грн. Це кошти, які надійшли з державного бюджету на покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів області, але досі залишаються на рахунках й не можуть використовуватися на місцях. Якою ситуація є насправді?

Коментує голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук:

«Чому так сталося? Пояснюю.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства сесією Тернопільської обласної ради після відповідного подання Тернопільською обласною державною адміністрацією «Змін до обласного бюджету на 2020 рік». За період з 12 лютого (12 лютого 2020 року вийшла постанова кабміну №105 про надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам, у якій на Тернопільщину передбачено майже 37 млн грн) до серпня 2020 року відбулося 5 пленарних засідань сесій обласної ради, однак на жодне з них Тернопільська ОДА не внесла відповідне подання «змін до обласного бюджету».

У день проведення сесії Тернопільської обласної ради 6 липня за 20 хвилин до пленарного засідання (!) в канцелярії обласної ради було зареєстроване подання від облдержадміністрації, яке не могло вже бути розглянуте ані на засіданні бюджетної комісії, ані в сесійному режимі.

Утім, незважаючи на це, департамент фінансів Тернопільської ОДА того дня все ж розіслав електронною поштою листа районним радам та об’єднаним територіальним громадам про те, що розподіл субвенції відбувся, чим дезінформував органи місцевого самоврядування щодо їх можливості розпоряджатися даними коштами. Як наслідок – в районах та ОТГ почали оголошувати тендерні процедури, але без наявності відповідних бюджетних асигнувань. Саме тому був надісланий лист до органів місцевого самоврядування, підписаний мною, у якому задля унеможливлення виникнення тендерної колізії було надано відповідні роз’яснення.

Але сьогодні, очевидно, голова ТОДА, намагаючись врятувати свою репутацію через неготовність навчальних закладів до нового навчального року, шукає винних в особі депутатського корпусу Тернопільської обласної ради. Бо згадали про державну субвенцію на «Нову українську школу» через п’ять місяців своєї бездіяльності. І згадали про це, наголошу, уже менше як за місяць перед початком нового навчального року!

Утім, тепер маніпулювати інформацією не вдасться так, як було це в період розпалу пандемії про начебто готовність Монастириської центральної районної лікарні до боротьби з пандемією коронавірусу чи контрольованою ситуацією в Почаївському регіоні. Депутатський корпус шостого скликання упродовж усієї каденції довів готовність до конструктивних дій та роботи на благо нашої Тернопільщини. Ми вкотре закликаємо обласну державну адміністрацію не займатися маніпуляціями, а, відкинувши особисті амбіції, працювати задля розвитку Тернопільського краю».