Віктор Овчарук: “Система добровільного страхування у 2019 році охопить учасників АТО та ООС”

Очільник облради нагадав присутнім, що на одному з пленарних засідань Х сесії обласної ради було прийнято Обласну комплексну програму підвищення рівня соціальних гарантій серед працівників бюджетної сфери та соціально незахищених верств населення Тернопільської області на 2018-2022 роки.

Програма передбачає добровільне страхування, що здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком, у якому визначаються конкретні умови страхування.

– Страхова модель охорони здоров’я сьогодні не має альтернативи. Саме цей варіант дає змогу перейти від механізму фінансування, утримання медичних установ до укладання договірних відносин між надавачами медичних послуг і посередником, який спонукатиме до досягнення певних результатів. Зокрема, високої якості надання медичної допомоги. Завдяки загальнодержавним процесам реформування медичної галузі, питання розвитку медицини є сьогодні публічно доступними, відвертими та значущими в подальшому, оскільки у наш час закладається фундамент майбутньої системи надання медичної допомоги населенню. Зміна системи фінансування охорони здоров’я безумовно призведе до структурних змін всередині галузі. Ретельно вивчивши зарубіжний досвід, успішний досвід України, пропозиції експертів, звернення громадськості, можна переконатись, що дієвим механізмом захисту працюючих з боку роботодавця є саме страхова медицина, – пояснив Віктор Овчарук.

Тернопільська обласна рада здійснила перші кроки до започаткування страхової медицини в регіоні – прийняла рішення про виділення коштів на забезпечення полісами добровільного медичного страхування учасників АТО регіону.

– Система добровільного страхування у 2019 році охопить воїнів та ветеранів АТО. Так, що подальша робота щодо впровадження страхової медицини за медичними закладами та виконавчими органами, – підсумував голова облради.

До слова, участь у обговоренні кроків впровадження страхової медицини в краї взяли начальник управління охорони здоров’я ТОДА Володимир Богачук, головні лікарі обласних закладів охорони здоров’я та Тернополя, експерт Громадської спілки з реорганізації системи охорони здоров’я Роман Богачев, представники страхових компаній тощо.