Нині на ринку праці області найвищим попитом користуються саме робітничі професії.

Адже зараз, коли більше половини громадян працездатного віку має вищу освіту, на ринку праці потрібні ті, хто вміє виробляти, будувати, шити, лагодити, куховарити… Водночас сфера послуг та виробництво потребує саме висококваліфікованих робітників. Не секрет, що ще кілька років тому професійно-технічна освіта не відповідала викликам часу – застаріле обладнання, відсутність затребуваних спеціальностей тощо.

Відтак, стратегічним завданням органів влади, роботодавців, закладів профтехосвіти є створення сучасних умов для підготовки фахівців високого рівня.

Якщо у попередні роки професійно-технічна освіта ледь виживала, то, починаючи із 2017 року, її фінансування постійно збільшується. Приміром, 2017 року видатки на діяльність профосвіти склали 270 мільйонів гривень, минулого року – понад 287 мільйонів, а цього – 322.

«Запорукою успіху сучасної професійної освіти є тісна співпраця освітніх закладів із роботодавцями краю, які власне є замовниками кваліфікованих кадрів, залучення бізнесу до освітньо-виробничого навчання, відповідність навчальних програм вимогам ринку. Адже професійна освіта безпосередньо пов’язана з потребами економіки області, – наголошує голова обласної ради Віктор Овчарук. – Розуміючи необхідність модернізації і підтримки підготовки робітничих кадрів, Тернопільська обласна рада у грудні минулого року затвердила обласну програму розвитку та підвищення якості професійної освіти на 2019-2020 роки. Протягом останніх років на Тернопільщині почали діяти п’ять навчально-практичних центрів з сучасним інноваційним обладнанням, на створення яких виділялися кошти і з обласного бюджету».

Важливим є впровадження дуального навчання, яке виступає гарантом відповідності навчальних програм актуальним вимогам ринку праці та забезпечення його висококваліфікованими кадрами. Якщо система професійної освіти узгоджена з потребами роботодавців, її учні мають відмінні перспективи працевлаштування і швидко знаходять роботу. Роботодавці мають можливість наймати працівників, які можуть негайно долучатися до виробничого процесу і не потребують років додаткового наставництва та навчання. До слова, протягом 2016-2018 років на Тернопільщині відкрили 12 нових спеціальностей, цього року – ще дві.

«Для привернення уваги бізнесу та суспільства до якісної конкурентоздатної професійної освіти, підняття іміджу і престижу робітничих професій на Тернопіллі проводяться обласні форуми професійної освіти. Нещодавно відбувся другий такий форум, на якому презентували себе усі професійні навчальні заклади області. Без перебільшень скажу, що професійно-технічна освіта краю змінюється, модернізується, впроваджує нові стандарти освітнього процесу і відповідає вимогам часу», – зауважив Віктор Овчарук.

Нині на Тернопільщині діє 22 навчальні заклади, у яких професійну освіту здобуває 7 400 юнаків та дівчат. Щорічно отримують дипломи кваліфікованого робітника в середньому 3 тисячі осіб.