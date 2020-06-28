У 44 окремій артилерійській бригаді відбулись урочистості з нагоди Дня Конституції України. Долучився до урочистостей голова обласної ради Віктор Овчарук.

Очільник області, звертаючись до військовослужбовців, наголосив на важливості прийняття основного закону держави, а також подякував артилеристам за самовіддану службу.

– Ви охороняєте нашу державу, а відтак і її основний закон – Конституцію. Кожен солдат чи офіцер вашої бригади готовий покласти життя заради свого народу, адже майже всі ваші артилеристи мають досвід важких боїв на передовій, у самому пеклі неоголошеної війни. Ваша бригада є яскравим прикладом відродження та становлення українського війська, яке виявляє небачений героїзм, захищаючи незалежність та суверенітет нашої держави. Саме ви є запорукою не лише цілісності та незалежності нашої країни, а й її поступу на шляху до остаточного становлення як демократичної та економічно розвиненої держави. Ми усі розуміємо, що держава буде сильної тоді, коли матиме сильну армію.

Переконаний, що наша 44 артилерійська бригада є і буде однією з найкращих, найпрофесійніших та найстійкіших у Збройних силах України! – підкреслив Віктор Овчарук та вручив кращим військовим відзнаки обласної ради.

Військовослужбовців благословили священнослужителі та привітали зі святом голова ОДА Володимир Труш і міський голова Тернополя Сергій Надал.

Насамкінець учасники урочистостей поклали квіти до пам’ятника загиблим побратимам, вшановуючи пам’ять тих Героїв, які поклали життя за незалежність Української держави.