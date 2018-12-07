Віктор Овчарук привітав представників місцевого самоврядування Тернопільщини з професійним святом

Голова обласної ради Віктор Овчарук привітав колег із професійним святом та подякував їм за плідну роботу, співпрацю та розуміння.

– Сьогодні час місцевого самоврядування, тому потрібно діяти. Саме ради різних рівнів консолідовано відстоюють інтереси своїх громад. Місцеве самоврядування на Тернопіллі, як і в усій державі, стало активним гравцем у розвитку спроможності територій та регіонів. Ставши ще у 2015 році одними з перших на шляху реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, ми переконались, що вчинили правильно. Адже обсяг доходів обласного бюджету (загальний плюс спеціальний) за 2015 рік склали понад 3 мільярди 475 мільйонів, за 2017 рік сягнули майже 6-ти мільярдів 400 мільйонів, а на 1 листопада поточного року – майже 7,3 мільярда. Колишня система управління з центру безповоротно відійшла у минуле завдяки реформі децентралізації. Ми вдячні вам за те, що працюєте для добра народу, виконуючи сумлінно обов’язки, – підкреслив Віктор Овчарук.

Також під час заходу очільник області наголосив на виконанні основного завдання, яке стоїть перед місцевою владою.

– На завершення 2018 року, вже впевнено можемо сказати, що реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади проходить успішно. Україна стала однією з найбільш бюджетно-децентралізованих держав Європи, в якій понад 51 % публічних коштів – це кошти місцевих бюджетів. Таким чином, успіхи реформи місцевого самоврядування підтверджують бюджети громад, адже їхні власні надходження зросли в рази. У поточному та наступному роках перед нами стоїть завдання завершити реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади і конвертувати децентралізацію та нову систему державної політики у прискорене економічне зростання територій, – зазначив голова облради.

У рамках урочистостей Віктор Овчарук вручив відзнаки «Почесний громадянин Тернопільської області» родичам загиблих Героїв Небесної Сотні та депутата обласної ради Володимира Стаюри.

Окрім цього, подяками, цінними подарунками та грамотами голови обласної ради нагороджено представників органів місцевого самоврядуванні зі всієї області.

До слова, свої мистецькі здобутки подарували присутнім творчі колективи Тернопільського музичного коледжу ім. С. Крушельницької.