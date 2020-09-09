У 44 артилерійській бригаді сьогодні відбулися урочистості з нагоди шостої річниці від дня створення.

Привітав військовослужбовців зі святом й голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Щиро вітаю вас із шостою річницею сформування вашої бригади, яке було проведене у вересні 2014 року в період активних боїв на Сході. Тому вже 15 жовтня підрозділ відбув для виконання завдань в зону бойових дій. З того часу бригада брала участь у багатьох боях на Донбасі, де здобула невгасиму славу за мужність, самовідданість та героїзм. У цей святковий день висловлюю глибоку шану і вдячність вам від усього краю. Ви завжди можете бути впевнені у підтримці і допомозі громади Тернопілля. Переконаний, що особовий склад 44 окремої артилерійської бригади і надалі буде з гідністю нести високе звання захисників України, – сказав очільник краю та вручив військовим відзнаки обласної ради.

До слова, підрозділи 44-ї окремої артилерійської бригади прославилися неординарним бойовим шляхом в АТО, участю в боях поблизу населених пунктів Червоний Партизан, Озерянівка, Нелипівка, Артемове, Новгородське, Дзержинськ, Зайцево, Вуглегірськ, Логвінове, Горлівка та інших важливих ділянках. Українська артилерія довела високий рівень ефективності під час захисту напрямків Донецького аеропорту та Дебальцевської операції.

На завершення заходу його учасники вшанували пам’ять загиблих військових 44 бригади. Владика Нестор відправив панахиду.

Військовослужбовці та представники влади поклали квіти до підніжжя пам’ятника героям.