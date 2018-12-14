Віктор Овчарук провів особистий прийом громадян
14/12/2018 0
Розмір тексту:
Вчора, 12 грудня, до голови Тернопільської обласної ради Віктора Овчарука звернулося близько десятка мешканців міста та районів області.
Під час бесіди очільник області та громадяни порушували індивідуальні і колективні питання оренди землі, матеріальної допомоги, впровадження страхової медицини, проведення заходів, спрямованих на вшанування творчості митців Тернопілля.
Віктор Овчарук доручив працівникам виконавчого апарату відповідні завдання щодо розгляду та розв’язання порушених проблем.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- Тернопільські “бляхарі” чекають по дві доби, аби розмитнити автомобілі. ВІДЕО
- “Ми маємо повне незаперечне право на свою православну автокефальну церкву”, – Віктор Овчарук
- У Тернополі розгоряється черговий будівельний конфлікт. ВІДЕО
- На Тернопільщині врятували від вогню три будинки
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...