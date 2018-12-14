Віктор Овчарук провів особистий прийом громадян

Під час бесіди очільник області та громадяни порушували індивідуальні і колективні питання оренди землі, матеріальної допомоги, впровадження страхової медицини, проведення заходів, спрямованих на вшанування творчості митців Тернопілля.

Віктор Овчарук доручив працівникам виконавчого апарату відповідні завдання щодо розгляду та розв’язання порушених проблем.