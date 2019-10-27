Віце-президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук наголосив, що місцеве самоврядування на субрегіональному рівні має бути обов’язково збереженим із чітко визначеними повноваженнями об’єднаних районних рад та їх виконавчих органів, а реформа місцевого самоврядування має здійснюватись збалансовано та прагматично.

Про це він зазначив в ході презентації змін до Конституції України та Програми дій Уряду щодо місцевого самоврядування.

Також про питання адміністративно-територіального устрою говорили 18 жовтня під час чергового засідання Асоціації «Ради Тернопільщини».

Представники «Ради Тернопільщини» вважають, що запропоновані Кабінетом Міністрів України об’єднані райони на сьогодні не мають жодних повноважень, окрім функції префекта.

На думку асоціації, цього недостатньо для створення об’єднаних районів. Кабінет Міністрів повинен запропонувати їм відповідні господарські функції. Без чітко сформованих повноважень об’єднаних районів Асоціація «Ради Тернопільщини» відстоюватиме те, що адміністративний устрій повинен складатися із областей та громад за відсутністю районів

Водночас Українська асоціація районних та обласних рад вважає, що до повноважень районних рад та їх виконавчих органів мають відноситись: об’єкти культури, фізкультури, туризму районного значення; школи-інтернати загального профілю, спеціалізовані школи; управління іншим спільним комунальним майном та підприємствами комунальної власності територіальних громад району; спеціалізовані медичні послуги (чітко визначені); трудові архіви та будинки соціальної допомоги; будівництво та утримання транспортної інфраструктури районного значення; підрозділи для подолання наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій; захист навколишнього середовища розвиток рекреаційного потенціалу; сприяння соціально-економічного розвитку району, у тому числі, залучення інвестицій, грантів, міжнародної технічної допомоги.

– Органи місцевого самоврядування Тернопільщини категорично проти утворення так званих країв. Їх позиція однозначна – в адміністративно-територіальному устрої залишити такі територіальні одиниці як області. Утворення «країв» призведе до федералізації країни, що є прямою загрозою розколу України. У нашому літописі уже були сторінки, коли держава була поділена на князівства, і ні до чого доброго це не призвело – такі уроки історії, – підсумував Віктор Овчарук.