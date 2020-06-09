Це допоможе краще підготуватися до ймовірної другої хвилі епідемії.

«На Тернопіллі працюватиме три лабораторії, які здійснюватимуть аналізи з допомогою високоякісних ІФА-тестів для визначення наявності антитіл до COVID-19, – зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук. – Це – Тернопільська обласна університетська лікарня, друга міська лікарня міста Тернополя, Теребовлянська центральна районна лікарня. Саме у цих закладах є всі умови, щоб максимально швидко за один, максимум, за два тижні провести обстеження.

Тести виробництва швейцарської корпорації La Roche, яка є одним зі світових лідерів у сфері біотехнологій, доправлені в Україну Фондом Петра Порошенка. Швейцарські ІФА-тести La Roche мають високу специфічність (99.2%) і 100% чутливість до коронавірусу.

Такі обстеження дадуть нам можливість з’ясувати наявність імунітету до коронавірусу в наших краян, а відтак краще підготуватися до ймовірної другої хвилі епідемії. А не так, як сталося на початку першої, коли в області зокрема та в Україні в цілому не було необхідної кількості ні масок, ні захисних костюмів, не говорю вже про апарати штучної вентиляції легень.

Тестування здійснюватимуть безкоштовно. Найперше тестуватимуть категорії громадян, які перебувають в групі ризику, зокрема – медичних працівників та членів їхніх родин, громадян із вразливих категорій».