Віктор Овчарук: “Обласний бюджет-2019 є соціально спрямованим”

І це без урахування субвенцій з державного бюджету. При цьому на утримання установ соціального забезпечення області передбачено 67,5 мільйона.

Це видатки на забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (18,5 млн гривень), соціальними послугами стаціонарного догляду з надання місця для проживання, всебічної підтримки особам, які не можуть самостійно проживати через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання (41,4 млн гривень), на забезпечення реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам (5,2 млн гривень) тощо. Ці кошти включають також і виплати заробітньої платні, оплату комунальних послуг, придбання продуктів харчування, медикаментів.

«Водночас, значні кошти у цьогорічному обласному бюджеті передбачені на здійснення соціальних виплат найуразливішим категоріям населення та реалізацію заходів обласних соціальних програм. Загалом, – 8,2 мільйона гривень, – зазначає очільник обласної ради Віктор Овчарук. – Це стосується осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій на сході, соціально незахищених громадян».

Так, на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено 2,3 млн гривень, на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, мотоколясок та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп – 300 тисяч.

Згідно із обласною програмою «Ветеран» на 2019 рік щомісячно вилачуватиметься до пенсії по 500 гривень людям, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА. Таких в області є 350 осіб. Така ж сума щомісячно виділятиметься і 35-ти сім’ям загиблих в Афганістані. Також передбачені кошти на матеріальну допомогу громадянам, які її потребують, людям з інвалідністю та ветеранам. Загалом, на цю програму буде виділено 3 мільйони гривень.

На виконання обласної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції об̛ єднаних сил, членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідностіˮ в обласному бюджеті на цей рік передбачено 1,8 мільйона гривень, обласної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення „Турбота” – 0,7 мільйона.

«Обласний бюджет-2019 є соціально спрямованим, – наголосив Віктор Овчарук. – Додам, що депутати також вирішили підтримати зміни до обласної програми кредитування молодіжного житлового будівництва. Цими змінами збільшили коло осіб, на яких поширюється ця програма. А саме – пільговим кредитуванням можуть скористатися учасники АТО, ООС без обмеження віку. Також вирішено збільшити обсяг фінансування програми кредитування молодіжного житлового будівництва в Тернопільській області на 2018 – 2022 роки».