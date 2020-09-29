Схоже на те, що сезон фінансової турбулентності добіг кінця.

Порушуючи усі мислимі і немислимі норми законодавства, облдержадміністрація блокувала виконання рішення обласної ради щодо внесених змін до обласного бюджету на 2020 рік, тим самим ввела область у фінансову турбулентність. Відтак працівникам бюджетної сфери не виплачували заробітних плат, медичні заклади недоотримують кошти на обладнання та медикаменти, освітні установи недотримували кошти.

Та все ж депутати виявили себе як справжні господарники і прийняли нове рішення щодо змін до обласного бюджету на 2020 рік.

Тим самим виділи 9,5 млн грн. на перезарядку новим джерелом іонізуючого випромінення єдиного в області апарату кобальтового опромінення «TERABALT-100» попри невідомо які гарантійні листи, котрі носило керівництво ОДА, розповідаючи про вже і негайно безкоштовну перезарядку, яка так і не відбулася. До слова, як і не надійшло 33 млн грн на інфекційну лікарню, як і не прийшло ні копійки з кабмінівського фонду на боротьбу із коронавірусом, чи мізерні кошти на ліквідацію наслідків повені, хоч обіцянки були колосальні. Дурити громаду Тернопільщини стало для виконавчої гілки влади «доброю» традицією.

Прийняттям змін до бюджету обласна рада розрубала не один «гордіїв вузол» – комунальному некомерційному підприємству «Буданівська обласна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради на забезпечення фондом заробітної плати та інші поточні видатки спрямовано п’ять мільйонів гривень. Чи вартувало ОДА кілька місяців ламати списи, щоб люди не отримували заробітної плати?!

Аналогічна ситуація склалася з Тернопільським обласним спеціалізованим будинком дитини, який врешті отримав 650 000 грн на харчування дітей. Ці та інші проблеми завдяки рішенням обласної ради можна було розв’язати ще у липні, та заради виборів керівництво облдержадміністрації готове було прирікти краян на безгрошів’я. На щастя, обласна рада пробила блокаду і краяни нарешті отримають свої кошти.