День українського добровольця відзначають сьогодні, 14 березня, аби вшанувати тих, хто боронив нашу державу від російського агресора з початку подій на Сході України й продовжує воювати зараз.

Привітав добровольців голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук:

«Сьогодні ми вшановуємо українських патріотів, які з початку подій на Сході України пішли боронити державу від російського агресора. Вони не були професійними військовослужбовцями. Це студенти і науковці, бізнесмени і робітники, лікарі і митці, які добровільно стали на захист нашої держави, ризикуючи власним життям.

То був складний та важкий шлях, але не дивлячись ні на що, вони першими прийняли на себе вогонь російських найманців, дали можливість провести мобілізацію, підготувати та озброїти армію. Споглядаючи на ті події, можна із впевненістю відзначити одну із вирішальних ролей саме добровольчих батальйонів у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету України.

Сьогодні більшість добровольців вже у рядах української армії продовжують захищати рідний край від загарбників. Своєю самовідданою службою і героїчними вчинками доводять, що неможливо перемогти тих, хто готовий за Вітчизну віддати своє життя.

Не маємо права забувати подвиг українських добровольців у російсько-українській війні. Маємо пошановувати живих та молитися за тих, хто відійшов у вічність, боронячи нашу державу.

Дякуємо вам, добровольці, за те, що ви, не задумуючись ні на хвилину, стали на захист України. Дякуємо всім, хто воював у перші дні, і воює зараз. Схиляємо голови перед вашим подвигом і самопожертвою. Слава Україні! Героям слава!» – звернувся Віктор Овчарук.