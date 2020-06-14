Голова обласної ради Віктор Овчарук вручив відзнаки переможцям першого етапу відкритих регіональних змагань з подолання перешкод Equides CUP CSN*.

Команда BAYKOV феєрично відкрила змагальний сезон 2020. «Золото» на першому етапі відкритих регіональних змагань з подолання перешкод Equides CUP CSN* отримала яскрава пара Єва Павлівська та Версія, яким підкорились усі перешкоди. До слова, це перший старт на змаганнях молодої спортсменки, і одразу – потужна заявка на майбутні перемоги. Тренер Микола Сога також відзначає свою перемогу – здобуте перше місце.

Очільник області вручив відзнаки обласної ради спортсменам.

– Вітаю Вас із успішним виступом у першому етапі відкритих регіональних змагань з подолання перешкод Equides CUP CSN*, що проходять під егідою Всеукраїнської федерації кінного спорту України, – сказав Віктор Овчарук.

Голова обласної ради побажав багато майбутніх перемог спортсменам та подякував за важку працю, завзятість та наполегливість.