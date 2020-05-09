Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений вшануванню пам’яті жертв Другої світової війни.

З нагоди пам’ятного дня до краян звернувся голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

«Шановні ветерани, учасники УПА, АТО, операції Об’єднаних сил, дорогі краяни! Вже майже три десятиліття Україна є незалежною державою. Через агресію північного сусіда та шалений супротив їй нашого народу, через самовідданість та відвагу в боротьбі із бандитським режимом мартиролог нашої держави поповнили імена новітніх, сучасних героїв, пам’ять яких ми бережемо і будемо берегти. Разом з тим ні на мить не забуваємо мільйонні жертви Другої світової. Саме ці травневі дні є для кожного українця перш за все днями пам’яті та примирення. Після 8 травня 1945 року (день, коли нацистська Німеччина підписала капітуляцію) ІІ Світова ще тривала – до другого вересня. Проте завершився найжорстокіший її період на теренах Європи. Проте для українців він продовжувався іще не один рік у боротьби із більшовицьким режимом. Десятки, а то й сотні мільйонів життів, враховуючи і ненароджених, – це криваві жнива божевільних диктаторів ХХ століття Сталіна та Гітлера, наслідки найстрашнішої в історії людства війни. Ця трагедія не оминула в Україні жодної родини. Нині ми схиляємо голови перед пам’яттю загиблих простих солдатів та офіцерів, вояків УПА та інших армій фашистському опору, жертв нацистських та радянських концтаборів. Вони віддали свої життя за майбутнє, за безсмертя українського народу. Ми молимося за душі усіх невинно вбитих, за те, щоб такого ніколи не повторилося. Молимося за наших новітніх Героїв, які ціною власного життя бережуть суверенітет та цілісність нашої держави. Нехай кожного воїна оберігають Небеса. Нехай ніколи не повторяться жахіття тої війни! Завжди пам’ятаймо про тих, хто загинув за волю та соборність України у часи багаточисельних агресій проти нашої держави», – звернувся Віктор Овчарук.