На базі Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру облаштовано дев’ять реанімаційних ліжок та підготовлено 80 місць для хворих на CОVID-19.

Уже від сьогодні центр готовий для прийому хворих з важкою та середньою формою перебігу коронавірусної інфекції.

– Без перебільшення, нам вдалося у найкоротший термін підготувати це комунальне некомерційне підприємство обласної ради до прийому хворих на CОVID-19 та оснастити усім необхідним обладнанням, медикаментами та, що важливо, засобами захисту для лікарів. Так, за кошти обласного бюджету на 500 тисяч гривень закуплено медичних препаратів. Кількість апаратів штучної вентиляції легень, яких наразі у центрі є шість, збільшиться днями удвічі. І це будуть апарати експертного класу, придбані за кошти з обласного бюджету. Також за виділені кошти придбано та встановлено шість кардіомоніторів. Ще 200 тисяч гривень виділено цьому медичному закладу на пленарному засіданні 5 березня для придбання необхідних засобів захисту, – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. – Фтизіопульмонологічний медичний центр не випадково був обраним для лікування хворих на цю інфекцію. Тут працює висококваліфікований медичний персонал, який займається лікуванням у тому числі і хворих з патологією легень. Лікарі та медичні сестри повністю забезпечені засобами захисту. Бо, як не раз наголошувалося, маємо захистити медичних працівників.

Головний лікар фтизіопульмонологічного медичного центру Вадим Рудик стверджує, що допомагають у цей період пандемії і волонтери та благодійники – і фінансово, і обладнанням, і засобами захисту.

Як додав очільник обласної ради, кошти з обласного бюджету були виділені раніше і для ремонту приміщень, і для побудови сучасних очисних споруд.

– По суті, це старт створення на базі цього медичного закладу повноцінного обласного інфекційного відділення, – каже Віктор Овчарук. – На останньому пленарному засіданні депутати обласної ради підтримали пропозицію і звернулися до Кабінету Міністрів щодо виділення із стабілізаційного фонду державного бюджету Тернопільському обласному бюджету 33 мільйони гривень для облаштування сучасного інфекційного відділення на 25 боксованих палат. Кошти поки не надійшли, але роботу ми розпочали власними силами. Життя показує, що інфекційне відділення, де б лікувалися жителі області, – це вимога часу. Кількість хворих на туберкульоз, якими в основному займається фтизіопульмонологічний медичний центр, зменшується. Водночас, на жаль, не зникають інші інфекційні захворювання. Створивши відповідне відділення, ми забезпечимо краян кваліфікованою допомогою. Це по-перше. А по-друге, збережемо справді професійні кадри.