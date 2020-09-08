Адміністрація комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» повідомила про вимушене обмеження кількості пацієнтів, яким буде проводитись променева терапія до 15-20 % від загальної кількості.

Можливість надання такого виду лікування для кожного пацієнта буде розглядатись консилярно на мульти-дисциплінарній комісії та вирішуватись індивідуально в залежності від клінічної ситуації.

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук каже, мова йде фактично про припинення надання цієї медичної послуги, адже відбулось .призупинення роботи єдиного в області апарату кобальтового опромінення «TERABALT-100» у зв’язку із необхідністю невідкладної перезарядки обладнання новим джерелом іонізуючого випромінення.

– Обласна рада неодноразово попереджала про необхідність надання коштів на рахунки онкодиспансеру для відновлення роботи апарату опромінення. Наголошуємо, що адміністрацією онкологічного диспансеру виготовлені всі необхідні дозвільні документи та подана заявка на заміну джерела в Державну ядерну інспекцію, замовлене джерело, готове до встановлення. Проте обласна державна адміністрація фактично заблокувала рішення обласної ради щодо внесення змін до обласного бюджету. Ціна такої позиції керівництва ОДА – людські життя та здоров’я, – зазначив Віктор Овчарук.

Вартість перезарядки обладнання новим джерелом іонізуючого випромінення – 9,5 мільйони гривень. Майже половину цієї немалої суми, а саме 4 мільйони гривень, депутати обласної ради вирішили виділили під час внесення змін до обласного бюджету на пленарному засіданні 14 сесії обласної ради, яке відбулося 6 липня.

– Із фірмою, що мала виконати відповідні роботи, була домовленість, що апарат кобальтового опромінення «TERABALT-100» запрацює вже після першого траншу. І цей перший транш уже би надійшов на рахунки онкодиспансеру, якби керівництво ОДА не заблокувало виконання рішення сесії обласної ради. На жаль, облдержадміністрація своїми діями зробила все, щоб цього не сталось, тим самим наражаючи на небезпеку, а то й на летальний фінал тисячі пацієнтів обласного онкодиспансеру, – наголосив Віктор Овчарук.