Учора кандидат на посаду міського голови Тернополя від партії «Слуга Народу» Віктор Гевко особисто роздавав свої агітматеріали в центрі міста, а також спілкувався з тернополянами.

«Це – найкращий спосіб взаємодії з виборцями, оскільки безпосередньо можна почути побажання людей, почути їхні проблеми. Тернополянам болить дуже різне, але я переконався, що нашій команді вдалося правильно сформулювати 10 головних проблем, які першочергово треба вирішувати у місті. І ми будемо їх вирішувати. Спілкуючись з людьми, також побачив, на скільки вони хочуть змін у нашому рідному Тернополі, і на скільки тернополяни добре розуміють, що якщо ми не оберемо нового міського голову, то ці зміни можуть так і не настати», – зауважив Віктор Гевко.

Під час заходу чимало людей впізнавали кандидата, робили з ним селфі, обнімали і бажали перемоги. Деталі – у відео.



