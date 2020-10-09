Цьогорічні місцеві вибори важливі тим, що дають можливість повністю перезавантажити місцеву владу, замінивши політиканів та корупціонерів новими обличчями, які хочуть реальних позитивних змін для міста і знають, як це зробити.

На цьому наголошує кандидат на посаду міського голови Тернополя від партії «Слуга Народу» Віктор Гевко.

«Вперше в історії країни тернополяни можуть реально вплинути на те, як житиме наше місто у наступні п’ять років. Щоб у ці 5 років місто розвивалося, а не тупцювало на місці, щоб його не продовжували розкрадати. Саме тернополяни можуть зробити так, щоб політичні клани та корупціонери, які вже десятиліттями паразитують в нашому обласному центрі, опинилися на задвірках історії, а міська рада нарешті почала вирішувати проблеми міста і робити життя у Тернополі комфортним», – зауважує Віктор Гевко.

Він підкреслює, що уперше на вибори йде партія, незалежна від місцевих кланів — «Слуга Народу». Вона веде у своїх рядах звичайних, небайдужих, фахових людей. Людей, які живуть поруч із нами. Це лікарі, вчителі, підприємці, громадські активісти, освічена молодь.

Віктор Гевко закликає тернополян відповідально віднестися до голосування 25 жовтня і звертає увагу, що фактично у тернополян, як і жителів інших громад, – три варіанти.

Перший — проголосувати за місцеві клани. Вони ховаються під маркою кишенькових партій чинних мерів або під знаменами маловідомих партій. Їхнє завдання — зберегти свої статки та можливості розкрадати місцеві бюджети, ресурси й майно. А людям залишати невирішені проблеми міста.

Другий — проголосувати за політиканів. Вони вже сьогодні плутають місцеві вибори з парламентськими й ідуть на місцеві вибори із всеукраїнськими гаслами, наче на парламентські вибори. Цим самим демонструють, що їх не цікавить вирішення місцевих проблем.

Третій— проголосувати за себе, за свою владу, за можливість впливати на майбутнє своєї громади. І тут залишається тільки одна партія — «Слуга Народу». Яка не зрадила свого виборця. Яка справді тримає слово й довела це в питаннях боротьби з корупцією, децентралізації та народовладдя у парламенті.

«Я вірю у тернополян, у те, що вони зроблять правильний вибір. Звертаюся до кожного жителя міста – все у твоїх руках. Усе вирішуєш тільки ти. Мабуть, уперше за всю історію місцевих виборів в Україні. Отже, вирішуй. Бо як вирішиш, так і буде», – каже Віктор Гевко.

Він зауважив, що тернополянам також слід аналізувати персоналії у списках, чи обиралися ці люди вже депутатами раніше, чи підтримували схеми з дармового відчуження земель міста (а за це регулярно голосували фактично всі діючі депутати міськради). «Адже вперше кожен може реально вплинути не тільки на партійний, але й на персональний складмісцевої ради — поставивши номер депутата поряд із голосом за партію «Слуга Народу». Також уперше ми зможемо впливати на депутата не раз на п’ять років, а практично щоденно. Закон, ухвалений «Слугою Народу», дозволяє відкликати депутата рішенням партії за народною ініціативою. Тобто, якщо депутат, не дай Боже, стане на стежку корупції, буде неуважним до виборців та їхніх потреб і забуде про інтереси громади — його можна буде відкликати й замінити іншим. Але краще таки зразу обирати порядну і фахову команду – таку, яку делегує у міську раду партія «Слуга Народу», – переконаний Віктор Гевко.