Віктор Гевко: “Тернополяни заслуговують повертатися додому щовечора, а не раз у рік на свята”. ВІДЕО

Зосередитись на створенні нових робочих місць з достойною зарплатою, а особливо для молоді обіцяє кандидат на посаду міського голови Тернополі від партії «Слуга Народу» Віктор Гевко.

«Молодіжна столиця Тернопіль насправді має всі шанси залишитися без молоді. Випускники наших вузів замість того, щоб стояти в черзі на співбесіду, стоять в черзі, щоб оплатити візовий збір і поїхати на заробітки», – констатує сумні реалії Віктор Гевко.

Він наголошує: тернополяни заслуговують на те, щоб повертатися додому кожного вечора, а не тільки раз чи два у рік на великі свята. Детальніше про те, як цього досягти і наміри кандидата – у відео.