У Тернополі сьогодні зелені насадження загального користування складають 460 га. Але їх хочуть ще збільшити ще на 300 га через зміни до Генерального плану Тернополя та Плану зонування. Щорічно у Тернополі комунальники здійснюють планову процедуру зрізання аварійних і сухостійних дерев, а також формувальну підрізку молодих пагонів. Окремі активісти, які не володіють інформацією, у соцмережах обурюються такими роботами. Але люди, які постійно працюють з деревами знають: санітарна очистка – це порятунок дерев.

Чому потрібна обрізка дерев?

Як пише Вікіпедія – головна мета обрізання – збереження зелених насаджень та утримання їх у здоровому впорядкованому стані. Обрізання продовжує життя дереву. Без такої санітарної обробки дерево може загинути вже через рік-два.

Деревам у місті дуже непросто. Цей інтенсивний автомобільний рух, асфальтне покриття. Але найголовніше, порівняно з лісовим деревом, міське чи паркове має значно меншу лунку, тобто місце під кроною. Через неї дерево отримує вологу, повітря та обмін речовин. Оскільки дерева у місті зазвичай мають менші лунки, вони більш обмежені в ресурсах. І комунальники мають допомагати міським деревам отримувати більше ресурсів.

Якщо дерево буде обрізано правильно, то можна подарувати йому друге життя на десятки років. Та й усі в місті бачили, що на молодих пагонах обрізаних дерев листя росте велике та гарне.

Комунальники діють відповідно до Закону

Також треба усвідомити, що у великих містах ніхто не має права просто так зрізати дерево. Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на місці хворих або пошкоджених дерев мають бути висаджені нові насадження.

У Тернополі видалення дерев на території міста відбувається виключно у міжвегетаційний період та після огляду території експертною комісією, яка і визначила, які з наявних зелених насаджень є хворими чи сухими і несуть загрозу відвідувачам парку. Фахівці пояснюють, що більшість дерев у тернопільських парках досягла своєї вікової межі, тому Концепція комплексного озеленення передбачає поступове видалення старих дерев з міських парків і насадження інших сучасніших видів дерев, які є стійкими до шкідників і хвороб.