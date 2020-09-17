В одному з парків Тернополя виявили мертву тварину без ознак насильства або слідів укусів інших тварин.

Фото тварини розмістили в соцмережі, пише Znaj.ua.

Фото було зроблено в парку Національного Відродження. Там тернополянка виявила мертву білку. Тварина не постраждала від укусів або рук людини. Жінка попередила жителів міста про цей дивний інцидент і припустила, що це може бути сказ.

Користувачі ж подумали, що білка могла отруїтися або ж дійсно заразитися і померти від сказу. Були й ті, хто вирішив, що білка здохла від старості. Знайшлися і жартівники, які запропонували викликати поліцію.