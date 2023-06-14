Тернопільщина продовжує платити страшну ціну у боротьбі за українську незалежність.
Від рук рашистів загинув житель села Горішня Вигнанка Чортківської громади Сергій Романов. Йому було 35 років.
Сергій пішов захищати рідну землю наприкінці 2022 року. Служив стрільцем у штурмовому батальйоні, відзначався особливою стійкістю та мужністю. Та 11 червня поблизу населеного пункту Новомихайлівка, що на Донеччині, відбувся його останній бій.
Вдома у Героя залишилась мама, сестра та бабуся.
У четвер, 15 червня, тіло полеглого воїна зустрінуть у Соборі верховних апостолів Петра і Павла Чорткова.
Співчуваємо рідним Героя. Вічна і світла пам’ять…