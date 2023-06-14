Відзначався особливою стійкістю та мужністю: на фронті загинув воїн з Тернопільщини Сергій Романов

Тернопільщина продовжує платити страшну ціну у боротьбі за українську незалежність.

Від рук рашистів загинув житель села Горішня Вигнанка Чортківської громади Сергій Романов. Йому було 35 років.

Сергій пішов захищати рідну землю наприкінці 2022 року. Служив стрільцем у штурмовому батальйоні, відзначався особливою стійкістю та мужністю. Та 11 червня поблизу населеного пункту Новомихайлівка, що на Донеччині, відбувся його останній бій.

Вдома у Героя залишилась мама, сестра та бабуся.

У четвер, 15 червня, тіло полеглого воїна зустрінуть у Соборі верховних апостолів Петра і Павла Чорткова.

Співчуваємо рідним Героя. Вічна і світла пам’ять…