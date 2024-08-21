Бійці ДСНС, проявився мужність і професіоналізм, ліквідували масштабну пожежу, яка виникла вчора внаслідок влучання ворожого безпілотника у промисловий об’єкт в Тернополі.
Вибух спровокував пожежу ємності, у якій зберігалися паливно-мастильні матеріали.
Майже 12 годин тривала ліквідація пожежі. Аби приборкати вогняну стихію, залучили понад 90 рятувальників та 23 одиниці транспорту, а також два пожежних потяги.
Ціною неймовірних зусиль, перебуваючи в самому пеклі, бійці-надзвичайники ліквідували займання.
На щастя, постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.
Фото ДСНС