Відвага в кожному погляді: як тернопільські рятувальники гасили пожежу після атаки безпілотника. ФОТО

Бійці ДСНС, проявився мужність і професіоналізм, ліквідували масштабну пожежу, яка виникла вчора внаслідок влучання ворожого безпілотника у промисловий об’єкт в Тернополі.

Вибух спровокував пожежу ємності, у якій зберігалися паливно-мастильні матеріали.

Майже 12 годин тривала ліквідація пожежі. Аби приборкати вогняну стихію, залучили понад 90 рятувальників та 23 одиниці транспорту, а також два пожежних потяги.

Ціною неймовірних зусиль, перебуваючи в самому пеклі, бійці-надзвичайники ліквідували займання.

На щастя, постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.

Фото ДСНС