Більше 200 кілограмів піднімає в становій тязі тернопільський рятувальник Михайло Шаблій. Він – Чемпіон України з класичного пауерліфтингу. 11 років займається цим видом спорту. Каже, хоче встановити рекорд України.

Рятувальником чоловік працює 6 років, повідомляє Суспільне. Каже, скільки разів за цей час виїжджав на пожежі – вже не пам’ятає.

Зазвичай на виклик їдуть не менше трьох пожежників та водій, розповідає Михайло. Три машини 28 листопада 2019 року приїхали гасити пожежу на вулиці Привокзальній в Тернополі. Тоді загорівся підвал будинку. Через це рятувальники евакуювали більше 50 людей. Цю пожежу гасив Михайло та ще 18 пожежників. Він розповів, за що любить свою роботу:

“По-перше, за порятунок чужих життів. Я думаю, ми робимо досить хорошу справу, за що нам люди завжди дякують”.

Під час однієї з пожеж горіла база спецзв’язку. Через задимлення 20 пожежників годину працювали в кисневих балонах. Один такий балон важить близько 16 кілограмів. Із ним чоловік може віджатися 70 разів.

Михайло тренується тричі на тиждень. З екіпіруванням в становій тязі максимально він може підняти 220 кілограмів. В присяді – 215. Лежачи піднімає штангу вагою 180 кілограмів.

“Звичайно, заняття спортом допомагають мені тримати себе в кращій формі і краще виконувати свою роботу”, – каже Шаблій.

На чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу в Коломиї, який відбувся 22 травня, чоловік виступав у ваговій категорії до 59 кілограмів. За сумою триборства чоловік підняв 507 з половиною кілограмів. Так, він виборов одразу 4 нагороди: за жим лежачи, присяд, станову тягу і триборство. Каже, далі хоче встановити рекорд України в становій тязі – підняти 235 кілограмів з екіпіруванням. Готується до чемпіонату України з пауерліфтингу наступного року.