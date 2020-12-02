Рада відтермінувала застосування касових апаратів для ФОП-ів до січня 2022 року.

Підприємці вимагали загалом скасування цієї норми. Відтак вони вважають, що парламентарі їх не почули.

Вчора представники малого бізнесу з Тернопільщини знову взяли участь у Всеукраїнському протесті під Верховною Радою України. Разом із підприємцями з інших регіонів вони вимагали скасування обов’язковості касових апаратів, карантину вихідного дня, а також збереження спрощеної системи оподаткування.

«Ця боротьба не за ФОПів, це битва проти влади, яка тягне країну в прірву, за право жити і працювати в Україні, за майбутнє наших дітей, за кожного українця. Вже в який раз ми зустрічаєм світанок в Києві, вже в який раз сподіваємось, що нас почують. Ми боремось за гідне життя, за права кожного українця. На жаль, нас повністю не почули. Наступного року знову доведеться збиратися тут», – зазначила голова профспілки підприємців центрального ринку Тернополя Наталія Шоломейчук.

Загалом вчора у столиці зібралося понад 50 тис. підприємців. До протесту долучилися ФОПи з усіх областей України.