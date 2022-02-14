Відсидів 20 років: рецидивіст поцупив золото і 100 фунтів стерлінгів

Розшуківці Чортківського районного відділу поліції швидко встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його відповідно до статті 208 КПК.

Повідомлення про злочин надійшло до поліцейських від 37-річного жителя Чорткова. Повернувшись ввечері додому, він побачив пошкодженим металопластикове вікно в будинку.

Виїхавши на виклик, поліцейські провели детальний огляд місця події. У помешканні були порозкидані речі. Потерпілий виявив зникнення двох золотих прикрас та 100 фунтів стерлінгів.

Оперативники одразу розпочали розшукові заходи та неподалік від місця злочину помітили підозрілого чоловіка. Під час поверхневої перевірки у нього виявили викрадені речі, а також на сусідній вулиці знайшли автомобіль, на якому він пересувався. Зловмисник – 62-річний житель Кременецького району, який понад 20 років провів у місцях позбавлення волі.

Як з’ясувалося, до злочину фігурант готувався заздалегідь. Декілька днів тому приїхав у Чортків. Обравши будинок, спостерігав за ним та, скориставшись відсутністю господарів, вчинив крадіжку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Оперативні заходи тривають, чортківські розшуківці продовжують перевіряти причетність жителя Кременецького району до вчинення інших злочинів на території обслуговування.