На Театральному майдані у Тернополі розпочали демонтаж новорічної ялинки.

Роботи стартували сьогодні, 31 січня, повідомляють Тернополяни. Розбирають ялинку працівники КП «Тернопільміськсвітло». Висота штучного дерева 18,5 метрів, тож демонтовуватимуть її кілька днів.

Окрім ялинки, на вулицях Тернополя знімають святкову ілюмінацію, а напередодні розібрали новорічно-різдвяний ярмарок.

Проте ковзанка на Театральному майдані працюватиме для тернополян і гостей міста ще до завершення зимового періоду.