Коронавірус вже зафіксовано у низці країн ЄС, а тому Тернопільщині теж необхідно посилити увагу до медицини.

Про це у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто» заявив депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василь Чашка.

– Тернопільській області зараз варто більше акцентувати свої зусилля над медициною. Дуже хороший приклад показав міський голова Тернополя. Він вже провів тендери, закупив обладнання штучного дихання, бокси та всі необхідні медикаменти для попередження й боротьбу з можливою епідемією. Наразі єдиною лікарнею з інфекційним відділенням є лікарня швидкої допомоги. На мою думку, це – одне спроможне відділення, яке може дати кваліфіковану медичну допомогу. На жаль, в нашій області немає обласної інфекційної лікарні. Але унікальність Тернопільщини не тільки в цьому. Область, маючи військову базу артилерійської бригади, яка є однією із найбільш потужних та боєздатних в Україні, не має свого військового шпиталю. Я вже піднімав це питання, але, на жаль, Київ знову не дослухався. Думаю, відсутність військового шпиталю та окремої інфекційної лікарні, яка буде обладнана відповідно до останніх світових стандартів, лежить на відповідальності облдержадміністрації та народних депутатів. Ми чули дуже багато їхніх обіцянок, але прямої дії з виборцями не бачу. Що вони дійсно зробили для Тернополя та області?! Я поки не помітив допомоги народних депутатів у розрізі бюджетних трансфертів чи підтримки органів місцевого самоврядування. Зараз вони проводять дріб’язкові зустрічі в округах. Звісно, це входить в обов’язки нардепів, але ж можна прийти на пленарне засідання обласної чи міської рад. Відсутність контакту між владою і громадянами, між Києвом і органами місцевого самоврядування спричиняють паніку серед населення, яку ми бачили у Нових Санжарах, Винниках і спротив у Микулинцях, – пояснив Василь Чашка.

Свободівець також додав, що правоохоронці допитують жителів Микулинців, які вийшли на протест проти поселення в «Медобрах» евакуйованих з Китаю. Це, на думку Василя Чашки, є своєрідним методом тиску на активістів.

– Люди у Микулинцях, на жаль, досі не заспокоїлися, бо їх спіткала чергова біда. По відношенню до всіх активних жителів та робочого колективу Микулинців, які виступали проти евакуації на Тернопільщину людей з Китаю через неналежні умови санаторію «Медобори», було відкрито кримінальне провадження за статтею 279 – «Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства». Будучи в начальника районного відділу поліції, я поставив декілька запитань, але компетентної відповіді не почув. Правоохоронці кажуть, що просто збирають інформацію, шукають ініціатора протесту. Начальник поліції навіть не зміг відповісти, що таке «блокпост». Як учасник бойових дій, можу сказати компетентно, що це – контрольно-пропускний пункт з озброєною охороною, яка здатна в умовах бойових дій проводити кругову оборону. Також передбачається перевірка транспорту та документів людей. Дорога перекрита не була. Те, що стояли блоки, можна назвати превентивними заходами. В мене є фото, на яких видно, що правоохоронці самі перекривають дорогу на перехресті, а зараз відкрили кримінальне провадження стосовно дій жителів Микулинців. Ми з колегами-свободівцями теж були присутні на так званих блокпостах, тоді чому повістки не надійшли нам?! Навіщо лякати та заганяти в паніку звичайних людей?! Думаю, що це – тиск на активістів, аби у разі будь-якого спротиву мати чим надавити на місцеве населення, – додав Василь Чашка.