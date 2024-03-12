Працівника Тернопільського ТЦК будуть судити за отримання 500 доларів США за вплив на прийняття рішення щодо надання тернополянину відстрочки від призову.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно інструктора відділення рекрутингу та комплектування Тернопільського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, інструктор відділення рекрутингу пообіцяв місцевому 26-річному жителю вплинути на прийняття рішення службовими особами Тернопільського ОМТЦК та СП щодо постановки його на військовий облік та надання йому відстрочки від призову під час мобілізації у зв’язку із вступом у коледж. Призовника зарахували у місцевий навчальний заклад на платну форму навчання. Свої послуги працівник ТЦК оцінив у 1500 доларів США.

Правоохоронці задокументували одержання ним частини раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США.

Розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в області.