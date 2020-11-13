Повідомлення на сайті про затримання водія маршрутки, який керував нею в стані алкогольного сп’яніння, не надто й здивувало – вже давно звиклося, що нормальні ринкові закони, тобто становище, коли споживач товарів чи послуг може вередливо вибирати із запропонованого різними постачальниками найкраще для себе, у нас дуже спотворені. І виглядають приблизно так: беріть, що є, де я вам візьму ліпше…

Від власників транспортних агенцій пояснення було майже дослівно таким, і з їхніх вуст не раз уже чути було бідкання: ну, де я візьму вам дисциплінованого, акуратного і ввічливого водія (пригадайте: хотіли колись всіх одягнути у фірмові сорочки і галстуки) – всі вони пороз’їжджалися по світах за довгим євро, тож доводиться випускати на лінію тих, котрі є, та ще й мало не дякувати їм, що погоджуються працювати. “Шоферюги”, звісно, мотають це на вус і поводять себе так, як вважають за потрібне.

А, може, треба увійти в становище людини і виявити доброту й розуміння, до яких закликають отці у храмах і гуманістичні схоласти у своїх виступах? Ну, може, сталася з людиною неприємність чи якесь нещастя, от і заглушила горе добрячим ковтком… Ну, і сіла потім за кермо – з ким не буває. А, може, вирішила вберегтися від отого всепроникного коронавірусу – адже помірна доза спиртного (джину чи рому), доводилося чути, трохи допомагає…

Скажете: маячня, витвір хворої уяви. Не кваптеся. На тому ж сайті довелося прочитати (після грізного переліку складених протоколів і можливих санкцій) , що питання “вирішуватимуть в судовому порядку”. Тут же додається, що до ухвали суду водій має право керувати маршруткою. Виглядає це, м’яко кажучи, дивно, але саме так авторитетно пояснила речниця патрульної поліції: “До рішення суду водій має тимчасовий дозвіл на керування транспортним засобом”. Щоправда, тут же додається, що його може відсторонити від роботи керівництво. Є серйозні сумніви щодо того, що воно це зробить, отож залишається спробувати спрогнозувати подальшу поведінку шофера. І пофантазувати, чи не захочеться йому (“А-а-а, взяв чорт дитину – нехай бере й колиску” чи “Бомба двічі в одну траншею не падає”) прийняти “за комір” ще більшу дозу й проїхатися “з вітерцем” з повним салоном пасажирів. Із ще більш “вираженим тремтінням пальців рук і поведінкою, що не відповідає обстановці”.

Попри зовнішню абсурдність цього припущення, я не став би його категорично відкидати. І принагідно подякувати долі, що маршрутками практично не користуюся…