Майже півсотні батьків і вчителів Тернопільської спеціальної школи-інтернату сьогодні знову влаштували акцію протесту в обласній раді. Вони вимагали зберегти статус цього навчального закладу.

Нагадаємо, на сесії 25 вересня було прийнято рішення об’єднати школу із ліцеєм для дівчат «Знамення». Втім, вчителі та батьки учнів спеціальної школи-інтернату категорично проти цього рішення. Оскільки діти з інвалідністю потребують спеціальних умов навчання.

«Школа працює майже 29 років. За цей час ми випустили сотні дітей. Нині у цій школі працює 70 педагогічних працівників, вони є фахові працівники, які підготовлені до роботи з дітками з інвалідністю. Ми хвилюємося, що чекає цих дітей, якщо цей заклад об’єднають з іншим. Тому вирішили до останнього відстоювати статус школи», – каже вчителька початкових класів Наталія Кухарук.

До протестувальників вийшов голова обласної ради і повідомив, що депутати скасували рішення про реорганізацію. Відтак Тернопільська спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ступенів залишиться самостійною установою.