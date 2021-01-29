29 січня, на третій сесії Тернопільської міської ради, депутатами прийнято звернення до Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Прем’єр-Міністра України Дениса Шмигаля щодо тарифної політики Уряду України.

Рішення прийнято, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.

Текст звернення додається:

Президенту України

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Голові Верховної Ради України

Дмитру РАЗУМКОВУ

Прем’єр-міністру України

Денису ШМИГАЛЮ

Звернення

Українці стали заручниками некомпетентних дій урядовців у питаннях формування тарифів. Українські сім’ї не можуть бути джерелом збагачення олігархів. Чергова обіцянка уряду про непідвищення тарифів є черговою відмовкою, щоб стримати невдоволення людей. За один місяць ціна транспортування газу для населення зросла майже вдвічі. На жаль, в таких складних умовах для громад, для підприємств у час пандемії, українці опинилися на межі виживання через різке здорожчання тарифів.

Ми не бачимо дій Уряду стосовно вирішення проблем громад. Різке зростання цін на газ та його транспортування, на електроенергію призводить до зубожіння українців і збагачення олігархів. Кабінет Міністрів України не зробив знижки на газ для підприємств, які забезпечують тепловою енергією споживачів. І вкотре це може призвести або до зростання вартості послуги для населення, або до збитків міських бюджетів.

Ми, депутати Тернопільської міської ради, звертаємось до вищих органів влади України з приводу зниження тарифів на електроенергію, газ та його транспортування для населення та підприємств. Зважаючи на викладене вище, вимагаємо:

зобов’язати компанії, які постачають газ та електроенергію, провести перерахунок оплати за січень 2021 року у бік зменшення;

скасувати рішення НКРЕКП про збільшення тарифів на послуги транспортування природного газу;

накласти мораторій на підвищення тарифів постачання та розподіл природного газу та електричної енергії;

затвердити прозору та відкриту для населення методику обрахунку та встановлення тарифів на енергоносії та їх транспортування;

внести зміни до Закону України «Про ринок природного газу» і ввести прозору систему відслідковування видобування, використання і постачання природного газу;

посилити заходи соціального захисту населення.

У разі відсутності реакції зі сторони Уряду, ми як депутати Тернопільської міської ради, змушені будемо відреагувати на вимоги населення та ініціювати відставку відповідальних осіб та націоналізацію мереж газопостачання та електроенергії.

Прийнято на пленарному засіданні третьої сесії Тернопільської міської ради 29 січня 2021 року.