З квітня на Тернопільщині розпочинається операція “Нерест”.

На водоймах краю заборонено масово виловлювати рибу. Екоінспектори з охорони навколишнього природного середовища відстежуватимуть ставки та річки. Порушників притягуватимуть до відповідальності.

Триватиме операція “Нерест” до десятого червня.

Як повідомив начальник держекоінспекції в області Роман Нитка, за порушення «Правил любительського та спортивного рибальства» передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

«З 01 квітня по 10 червня в межах Тернопільської області проводитиметься операція «Нерест». Протягом цього часу держінспектори з охорони навколишнього природного середовища у складі оперативних груп по боротьбі з браконьєрством здійснюватимуть посилений контроль за використанням водних живих ресурсів. Порушників чекає відповідальність, штрафи, а також вони будуть змушені відшкодувати шкоду завдану рибним ресурсам. Закликаємо усіх дотримуватись встановлених норм законодавства під час нерестової заборони».

Додамо, любительське рибальство в нерестовий період дозволяється на спеціально визначених ділянках водойм однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком, спінінгом лише з берега. У разі порушень жителів краю просять повідомляти за номером: (0352) 25-95-82.