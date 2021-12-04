«Відродження мистецтвом» – авторську виставку художниці Марії Ділай відкрили у торгово-розважальному центрі Тернополя. Експозицію присвятили Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства».

Марія Ділай – перша художниця, яка порушила в живописі тему психологічного та фізичного насильства. ЇЇ роботи – це сюрреалістичні витвори мистецтва, що відображають емоції та переживання, прийняття та відновлення людської душі. За словами художниці, в експозиції представлено 24 полотна в олійній техніці стилю сюрреалізм.

«Понад рік художниця висловлювала, відображала свої негативні емоції мовою фарб. «Насилля», «Агресія», «Зрада», «Приціл», «Я хотіла жити», «Зламані крила» — такі назви картин, які відображають переживання, стан душі, життєві труднощі. Творчість надихала на те, щоб боротися, працювати, бути особистістю далеко від рідного краю».

Експозиція діятиме протягом тижня. ЇЇ побачити зможуть всі охочі.