“Відро з болтами”: мешканець Тернопільщини шокований автомобілем “швидкої”

20/02/2019 Розмір тексту:

На нічний виклик до 3-річної дитини медики їхали із сусіднього села на несправній машині. Місцеві мешканці скаржаться на відсутність кнопки виклику біля дверей “швидкої” та невідповідне ставлення лікарів до пацієнтів.

На сторінці спільноти в мережі Фейсбук Богдан Кристюк опублікував допис, в якому виклав суть проблеми:

“… Довелось викликати посеред ночі швидку допомогу до хворої дитини. І щоб приїхала не шумська машина (про яку ми просили по телефону, все одно довелося везти дитину в Шумськ до педіатра).

А щоб приїхало дедеркальське відро з болтами, яке відстань в 4 км їхало півгодини, яке водій ставить з горбочка, щоб завести “з пихача”. В якому така смердота від бензину, що дитину по дорозі в Шумськ два рази вирвало.

Окреме звернення до головлікаря Шумської ЦРЛ – зробіть елементарну кнопку виклику біля дверей швидкої, яка давно не працює, а то не всі можуть побачити той видертий із зошита листок, на якому пише, що кнопка не працює. І навчіть персонал Шумської ЕМД спілкуватися з хворими.

Наостанок велика вдячність водіям Оборівської бригади ЕМД, які змушують їхати купу брухту, яку називають каретою швидкої. Ви – великі люди!”

Джерело: 0352.ua